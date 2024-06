Tratamento simples pode amenizar a dor do crescimento

As dores do crescimento, queixas frequentes entre crianças de 3 a 12 anos, ainda intrigam especialistas. Apesar do nome sugerir uma relação direta com o crescimento ósseo, a causa exata permanece um enigma.

Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (3), Dinei Carlos comentou que as dores, geralmente sentidas nas pernas, coxas, panturrilhas ou atrás dos joelhos, costumam surgir no final do dia ou durante a noite, podendo inclusive despertar a criança.

Confira a coluna na íntegra:

