Um Coronel como vice de Beto Pereira

O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o deputado estadual Coronel David (PL), seu principal seguidor político em Mato Grosso do Sul, para discutir hoje em Brasília a composição da chapa de prefeito em Campo Grande. O nome do coronel é a primeira opção do ex-presidente para ser o parceiro do deputado federal Beto Pereira (PSDB) na corrida eleitoral na Capital.

O nome do Coronel já era cotado para ser vice da prefeita Adriane Lopes (PP) quando estava em fechamento as negociações para aliança com PL.

Mas um encontro do governador Eduardo Riedel, ex-governador Reinaldo Azambuja e Beto Pereira com Bolsonaro provocou uma reviravolta no rumo do PL em Campo Grande. Bolsonaro abandonou Adriane para caminhar com Beto.

Essa decisão do ex-presidente ampliou a fratura no PL em Campo Grande. O presidente regional do partido, deputado federal Marcos Pollon, se rebelou gravando um vídeo dizendo ser o candidato a prefeito. A sua voz não teve eco dentro do partido e só irritou Bolsonaro. O ex-deputado estadual Capitão Contar é outro que não gostou nenhum pouco dessa aliança com PSDB. Ele sempre fez oposição ao então governo de Azambuja e disputou o segundo turno das eleições de 2022 com Riedel. Contar perdeu a disputa, mas ganhou protagonismo político e busca concorrer ao Senado, em 2026.

Só que na aliança com PSDB tudo ficou mais difícil, a não ser que Bolsonaro tenha colocado no acordo a destinação de uma vaga de senador ao PL. Mesmo assim, Contar teria de esquecer as rusgas com os tucanos de longos anos.

Outro bolsonarista insatisfeito com essa aliança é o deputado estadual João Henrique Catan (PL). Ele é hoje o parlamentar que mais faz oposição à administração de Riedel. Então não há clima, no momento, desses bolsonaristas subirem no palanque de Beto.

Como em política tudo é possível, Bolsonaro vai esperar baixar a poeira e tentar convencer os insatisfeitos a apoiarem Beto Pereira.

E também é esperar para ver se o Coronel David vai abdicar metade do seu mandato de deputado estadual para ser vice-prefeito, em caso de vitória de Beto Pereira.

