Unimed CG faz 51 anos e prova que solidez no mercado se conquista com gestão e inovação

Celebrar os 51 anos da Unimed Campo Grande é mais do que falar dos seus números e conquistas. Significa comemorar um legado de acolhimento e oferta de saúde, construído com dedicação e profissionalismo. A solidez conquistada ao longo dos anos, com o apoio e confiança dos cooperados, impulsiona para a próxima jornada. Será um tempo, de acordo com o presidente do Conselho de Administração, Dr. Eduardo Kawano, de inovação, gestão e investimento na experiência para os beneficiários.



A cooperativa médica vem atuando na inovação pautada em três grandes pilares: processo, pessoas e tecnologia. “Acreditamos que a inovação aberta, onde empresa, colaboradores, clientes e parceiros, promovem um desenvolvimento assertivo e colaborativo”. No ano passado, a Unimed Campo Grande foi eleita, mais uma vez, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, segundo a Revista Exame Na categoria operadora de plano de saúde, a cooperativa médica é 2ª operadora de Mato Grosso do Sul e a 20ª maior do país. “É o reconhecimento de que estamos no caminho certo no que diz respeito à gestão. E em um mercado tão competitivo, é uma prerrogativa que nos coloca à frente dos demais”, fala o presidente.



Governança - Desde 2022, a cooperativa adotou um modelo de governança em atendimento às diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, com isso, profissionalizou a gestão, trazendo uma diretoria executiva, composta por profissionais de mercado. “Essa transição é um desafio que tem gerado bons resultados, mas importante destacar que nossos médicos cooperados continuam sendo a voz ativa e fundamental em nossa cooperativa, representados pelo Conselho de Administração, que permanece como órgão decisório maior, cobrando resultados e acompanhando as ações; afinal, a saúde financeira do negócio é vital para continuarmos operando”.



Medicina que previne - Os investimentos têm sido muitos, principalmente nos últimos anos, quando o mercado mostrou a necessidade de um novo formato de atendimento para os beneficiários. “O nosso jeito de cuidar Unimed é ‘acolhendo’ nossos pacientes e a medicina preventiva vem com o intuito de não tratarmos apenas a doença, mas melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. Esse modelo de assistência se mostra benéfico não só a curto, mas também a longo prazo”, destaca o presidente da cooperativa.



Nesse quesito, o presidente destaca o Programa Viver Bem, que oferece atenção integral à saúde, realizado por uma equipe multidisciplinar, com linhas de cuidado voltadas para pacientes com doenças crônicas. Gestantes, pessoas com sobrepeso e idosos também são contemplados.



Inovação - O portfólio de projetos de inovação da cooperativa mostra avanços tecnológicos importantes, utilizando inteligência artificial, análise preditiva, essenciais para garantir melhores controles e indicadores dos serviços e que mostram a preocupação em manter a instituição moderna e arrojada.



Foi esse olhar acurado que mostrou a importância de se investir no Pronto Atendimento Digital, voltado para atender casos de baixa complexidade (não classificados como urgência e emergência), onde os pacientes são atendidos por médicos e por uma equipe assistencial qualificada, e prescritas receitas, encaminhamentos e atestados médicos, quando necessário, com agilidade, e no conforto de sua residência, otimizando tempo e evitando deslocamentos. Em um ano de funcionamento, a taxa de satisfação é de mais de 90% e só no último mês, mais de mil atendimentos foram realizados por esse canal.



Colaboradores com voz ativa - A garantia de um ambiente de trabalho saudável e justo passa pela valorização dos colaboradores também. “Há vários projetos onde nossas equipes têm voz ativa e também são acolhidas. Investimentos em capacitações e treinamentos são constantes, pois todas as frentes da cooperativa têm de atuar em conjunto”, frisa Kawano. “Estamos alinhados com os princípios de ESG, os quais envolvem as boas práticas sociais, de governança e ambientais. Nossas ações junto à comunidade já privilegiavam muitas dessas boas práticas. Para os próximos anos, queremos garantir o melhoramento para as iniciativas que visam sustentabilidade, transparência e o desenvolvimento social”.



Diante do cenário desafiador e em constante evolução da área da saúde, a Unimed Campo Grande renova sua excelência e inovação. Com o compromisso com a qualidade, a instituição não apenas abraça a vanguarda da tecnologia e da medicina preventiva, mas também cultiva um ambiente onde os valores do cooperativismo florescem. “Queremos continuar sendo inspiração de como a união entre inovação, práticas sustentáveis e compromisso social pode moldar o futuro da saúde, transformando vidas e até comunidades inteiras. Que este seja apenas o prelúdio de uma jornada ainda mais grandiosa, onde cada conquista seja um testemunho vivo do poder da cooperação e da visão compartilhada”, afirma o presidente.

