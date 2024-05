Vacina da gripe é ampliada para quem tem mais de 6 meses de idade

Pessoas com mais de seis meses de idade poderão receber a vacina contra a gripe a partir desta quinta-feira (2), em Campo Grande. A ampliação é autorizada após o Ofício nº 142/2024 do Ministério da Saúde. Na noite desta terça-feira (30/04), o Ministério chegou a postar nas redes sociais que a vacinação seria liberada para todos após o aumento expressivo dos casos de Influenza no país.

Na Capital, as doses estarão disponíveis nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município. Ontem, a Prefeitura decretou situação de emergência por conta do elevado número de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) registrados, o que tem levado a sobrecarga dos serviços de saúde e maior demanda por internação hospitalar.

Até agora, Campo Grande vacinou aproximadamente 66 mil pessoas, o que representa pouco mais de 16% da população-alvo da campanha, estimada em 360 mil pessoas. O município recebeu aproximadamente 225 mil doses da vacina contra a gripe e terá disponível 160 mil doses para atender toda a população.

As vacinas contra a influenza são trivalentes, produzidas pelo Instituto Butantan e distribuídas para toda a rede pública de saúde. A composição varia anualmente conforme as cepas do vírus predominantes. Neste ano, as vacinas possuem três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria), conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

