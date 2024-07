Valor da cesta básica na Capital é o sexto maior do país

O preço da cesta básica em Campo Grande praticamente não se mexeu no mês de junho, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O custo total ficou em R$ 748,89, um aumento de apenas 0,05% em relação a maio.

Apesar da variação mínima, o valor da cesta na capital sul-mato-grossense ainda é o sexto maior entre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese. No acumulado do ano, o aumento chega a 7,34%.

Entre os produtos que mais pesaram no bolso do consumidor campo-grandense em junho, está o óleo de soja, com alta de 3,91%. Já a carne bovina, por outro lado, teve uma redução de 8,74%, a maior entre as capitais pesquisadas.

O economista Eduardo Matos avalia que, apesar da aparente estabilidade no preço da cesta básica em junho, o valor ainda é preocupante para as famílias. "Campo Grande, que até pouco tempo era considerada uma capital com baixo custo de vida, hoje exige que mais de 50%, até quase 60% do salário mínimo, sejam destinados à compra de itens básicos", alerta.

Matos destaca que alguns produtos, como hortifrútis, legumes e café, estão com preços elevados nas gôndolas dos supermercados. "O leite, que oscila bastante, também está em alta novamente. Já o arroz, que já vinha subindo, teve um aumento ainda mais acelerado devido à crise climática no sul do país", explica o economista.