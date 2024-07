Veículo com maconha e haxixe marroquino é apreendido em Ponta Porã

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam no domingo um veículo carregado com 502,5 quilos de maconha e 25,2 quilos de haxixe marroquino. Ninguém foi preso durante a ação.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial de rotina na rodovia MS-164, na área rural de Ponta Porã. Os policiais avistaram o veículo fazendo uma manobra brusca de retorno, abandonando o veículo alguns quilômetros adiante.

Devido à baixa visibilidade no local, o condutor e possíveis ocupantes do carro não foram encontrados. O veículo tinha placas falsas, sendo as originais do município de Três Barras, em Santa Catarina.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã. O valor estimado da carga apreendida é de R$ 2,828 milhões.