Vendas no Dia dos Pais devem chegar a R$ 350 milhões em MS

Mais da metade do ano já se foi e a data comemorativa do Dia dos Pais se aproxima. Segundo a Federação do Comércio de Bens e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), a data deve movimentar R$ 350 milhões na economia do estado, um valor 7% menor do que em 2023.

Mesmo com a queda, a economista da Fecomércio-MS, Regiane Dede de Oliveira, acredita que o Dia dos Pais ainda é uma boa oportunidade para o comércio. "É o momento do comerciante esperar este consumidor porque a grande maioria prefere comprar presencialmente", afirma.

A pesquisa também aponta que apenas metade das pessoas pretendem presentear seus pais este ano. O valor médio a ser gasto será de R$ 412,97, dividido entre presentes e comemorações.

Mesmo com a tendência de redução, muitos ainda mantêm a tradição. A estudante Gabriela Mansano, por exemplo, seguirá sua tradição familiar de presentear o pai.

"Eu não consigo passar o dia inteiro do Dia dos Pais com o meu pai por causa das rotinas diferentes. Então, nosso presente e ideia de Dia dos Pais é passar um tempo junto, o máximo que pudermos. Todos os anos, o presente é sempre uma garrafa de vinho, queijo e salaminho para sentarmos no quintal e aproveitarmos o momento juntos", relata Gabriela.

A pesquisa da Fecomércio aponta que roupas, perfumes e calçados lideram a lista de presentes dos consumidores, mas há espaço para uma variedade de outros itens, como kits para churrasco e acessórios diversos. No entanto, Gabriela enfrenta um desafio extra ao escolher um presente devido à diferença de idade entre ela e seu pai.

"Meu pai tem uma diferença de idade grande comigo, eu tenho 22 e ele já tem 70. Isso torna difícil acertar no presente, mas no final o que importa é a intenção e estarmos juntos", acrescenta Gabriela.