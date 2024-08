Voucher Transportador amplia número de beneficiários

Edital publicado nesta semana ampliou em 2 mil vagas os beneficiários do programa Voucher Transportador. Outra inovação trazida na resolução é a distribuição de vagas por município, conforme a demanda identificada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado que proporciona qualificação gratuita para motoristas de carga e ônibus. Além de receber treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais. Este benefício não apenas capacita os profissionais para atender às demandas específicas do setor, mas também eleva as chances de empregabilidade no mercado de transporte.

Segundo o coordenador de Relacionamento com Setores Público e Privado da Sequalit (Secretaria Executiva de Qualificação e Trabalho), da Semadesc, Esau Aguiar, o programa já convocou mais de 3.600 candidatos dos 7.300 inscritos no ano passado. Na publicação de terça-feira (31) estão sendo convocados 650 candidatos em Campo Grande e 50 em Dourados. "A meta do Governo do Estado é convocar todos os inscritos no programa, diante da elevada demanda por motoristas profissionais nas empresas", salientou o coordenador.

Aguiar frisa ainda que os inscritos devem estar atentos aos canais de comunicação indicados na hora da inscrição. "Eles serão chamados pelo whats, e-mail, e publicação no site do Sest/Senat", complementou.

Confira a lista dos convocados no site https://www.sestsenat.org.br/cursos/mude-a-categoria-da-sua-cnh-e-se-torne-motorista-profissional.