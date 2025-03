Paranaíba participa da 17ª Semana do Artesão 2025 em Campo Grande

Os produtos confeccionados por artesãos da Associação “Mãos Unidas” de Paranaíba serão expostos em Campo Grande, de 19 a 25 de março, durante a 17ª Semana do Artesão, promovida pela Fundação de Cultura em parceria com o Sebrae/MS

A Semana acontece em alusão ao Dia do Artesão (19 de março) criado para fortalecer o artesanato do estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul. De acordo com a presidente da Associação de Artesãos “Mãos Unidas”, Celia Leonel, será a primeira vez que os produtos locais serão levados para exposição e comercialização na capital do Estado.