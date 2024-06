Associação realiza Copa entre Amigos no mini campo do CAP

A Associação Resgatando Nova Geração realiza no mês de agosto a Copa Entre Amigos, com inscrições de R$ 350. O dinheiro arrecadado será revertido para a escolinha de futebol que a Arenag desenvolve no mini campo do CAP (Clube Atlético Paranaibense). Atualmente são 35 crianças atendidas.

A competição será no mini campo do CAP em 25 de agosto. Os prêmios para o primeiro e segundo colocado somam R$ 1.800. Inscrições podem ser feitas com José Adalto pelo telefone (67) 98146- 8628.

A Associação realiza também em agosto um churrasco no Salão Paroquial Santo Antônio, no dia 17. Cada convite dá direito a cinco cartelas de bingo.

Junior Martins Queiroz fala sobre o campeonato e outras ações que serão desenvolvidas pelo grupo.

