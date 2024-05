Cavalgada será em 30 de junho

A Comissão Organizadora da Cavalgada definiu o dia 30 de junho como data de um dos eventos mais tradicionais de Paranaíba. A Administração Municipal disse que apoia a Cavalgada, já que o evento é tradicional, além de resgate cultural em Paranaíba.

Luiz Zumm, presidente da Comissão, estima que mais de 20 comitivas participem, com cerca de 600 a cavaleiros e amazonas de Paranaíba e cidades vizinhas, como São Sebastião do Pontal-MG, Carneirinho-MG, Cassilândia e Aparecida do Taboado.

Continue Lendo...

Zumm participou ao vivo do Jornal do Povo e falou como estão preparativos para este ano.

Assista: