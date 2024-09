Com umidade em 8%, Paranaíba registrou sensação de 44°C

A segunda-feira foi quente em Paranaíba com umidade relativa do ar em alarmantes 8%, a situação fica pior para a saúde aliada a sensação térmica de 44°C, com temperatura na casa dos 39,1°C, os dados são do meteorologista Natálio Abrahão.

Quando a umidade relativa do ar é abaixo de 12%, já é considerada situação de emergência com risco de morte pelas condições do tempo. O nível ideal para o organismo humano é em torno de 40% e 70%. Recomenda-se que as pessoas evitem exposição ao Sol e bebam muito líquido.

As menores umidades do dia foram monitoradas em Cassilândia e Paranaíba, com 8%. Água Clara e Costa Rica bateram 9%.

As temperaturas máximas do dia foram na casa dos 39,7ºC nas cidades de Água Clara e Aquidauana. Corumbá e Porto Murtinho, na região panteira chegaram ao 39,4ºC.

Para esta quarta-feira (4), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica sol e variação de nebulosidade. Além disso, durante a tarde e à noite entre quarta e quinta-feira (5), uma nova frente fria avança e reduz levemente as temperaturas principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste, com pequena possibilidade de chuvas.

Recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e não atear fogo em nenhuma situação, considerando a baixa umidade relativa do ar, entre 8% e 20%. “Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que atua como um bloqueio atmosférico e inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco no Estado”, explica o órgão.