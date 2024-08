Comércio funciona em horário estendido neste sábado

O comércio de Paranaíba atenderá em horário estendido neste sábado (10), por conta do Dia dos Pais no domingo (11). As lojas ficarão abertas até às 17h para que o paranaibense possa ir às compras.

Milene Queiroz, gerente da Acip (Associação Comercial e Empresarial de Paranaíba), destacou a importância dessas datas especiais para o comércio local.

Pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais aponta que o comércio de Mato Grosso do Sul vai movimentar R$ 349,88 milhões na economia do Estado, sendo R$ 148,30 milhões para presentes e R$ 201,58 milhões às comemorações. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF MS) e Sebrae MS.

O presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, destaca que é importante o empresário ficar atento ao comportamento do consumidor. “A pesquisa mostra que 54% dos entrevistados buscam qualidade do produto, e 27% vão comprar o presente preferido do homenageado. Então, é o momento de atender esse cliente com assertividade desde o momento em que ele entra na sua loja até o pós-venda”, explica.

