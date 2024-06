Comissão Organizadora da Cavalgada detalha últimos preparativos para evento

A tradicional cavalgada ocorre no próximo domingo (30) com as comitivas se concentrando nos altos da Avenida Três Lagoas, próximo à Fumaceira Pneus, seguindo em direção à Praça da República, depois os participantes percorrem a Avenida Senador Filinto Muller, rua Théodulo Mendes até a chegada na Praça da Iacal, no Bairro de Lourdes, para o encerramento.

Luiz Carlos Rodrigues Freitas (Luiz Zumm), presidente da Comissão Organizadora da 33ª Cavalgada Municipal, e o médico veterinário Anderson Vilela falam sobre como estão os preparativos finais.

Assista: