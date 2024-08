ComuniAgro discute agronegócio em Paranaíba e região

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba realiza o ComuniAgro , evento gratuito que tem como propósito discutir estratégias de comunicação para o agronegócio regional de Paranaíba.

Em formato de palestras, Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, abordará sobre o panorama atual do agronegócio em Paranaíba. Antônio Cabrera M. Filho discorrerá sobre as oportunidades e os desafios para a imagem do agronegócio do Brasil.

O evento será presencial na quinta-feira às 19h na ACIP.

Assista: