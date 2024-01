Homem é esfaqueado após briga em Paranaíba

Na noite deste domingo, dia (07) um homem de 36 anos foi esfaqueado após se envolver em uma briga. Por volta às 18h30min ocorreu um desentendimento entre dois homens, ambos estavam sob efeito de álcool, uns dos envolvidos, de 43 anos, efetuou golpes de faca no outro homem ao entrarem em vias de fato.

O Resgate do Corpo de Bombeiro foi acionado, o homem de 36 anos foi levado em estado grave, os ferimentos foram em seu braço direito e do lado direito do peito. Outro homem apenas ficou ferido no cotovelo esquerdo e foi levado para atendimento médico.

Após o laudo de exame de corpo delito, o delegado decidiu pela prisão em flagrante do agressor, isso por conta da gravidade dos ferimentos.

