Homem é vítima de estelionato, criminoso se passa por filho e aplica golpe do Pix

Na tarde de terça-feira(09) em Paranaíba um homem compareceu à Delegacia de Polícia informando que uma pessoa se utilizando da foto do seu filho no perfil, pediu para depositar um valor de R$ 7.780,00 por duas transações, sendo o primeiro no valor de R$ 2.910,00 para o Banco Pag Seguro, e outro no valor de R$ 4.870,00 ao, Banco XP.

Após as transações manteve contato com o filho que alegou que tais valores não foram solicitados e que no momento não desconfiou estar sendo vítima de um golpe porque é corriqueiro efetuar tais transferências para o seu filho que é caminhoneiro e passa mais tempo na estrada do que em casa.

Continue Lendo...

Caso foi registrado como Estelionato.