Incêndio atinge vegetação próximo à base da Way na BR-158

Na quarta-feira (26) por volta das 20h o Corpo de Bombeiros de Paranaíba atenderam ocorrência de combate a incêndio de grandes proporções na BR-158, saída para Aparecida do Taboado, próximo à base da Way 112.

A equipe estimou cerca de 3 hectares de área atingida e foram utilizados cerca de 4 mil litros de água em uma vegetação de mata relativamente baixa.

Segundo a corporação foram cerca de duas horas de operação toda a equipe envolvida. Todas as viaturas que tinham disponíveis foram usadas e vários procedimentos foram utilizados, como bombas costais, sopradores e, kit pick up; não se sabe a causa o início mas a Guarnição deixou o local após o controle rescaldo e segurança do ambiente.