Incêndios devastam zona rural e Bombeiros recebem reforço de outros municípios

A zona rural de Paranaíba arde em chamas desde sexta-feira (23) e uma força-tarefa entre Poder Público e iniciativa privada combatem o fogo que devastou a zona rural. O comandante do corpo de bombeiros do 2º GBM, capitão Hoanderson de Sá, informou que pelo menos dez homens foram deslocados de Santa Rita do Pardo e São Gabriel para reforçar as equipes locais.

Além disso os brigadistas da Usina Cedro e Arauco e uma camionete cedida pelo Município formam uma nova equipe para atuar aonde existam focos ativos. Na noite de sexta-feira, por volta das 22h uma equipe foi deslocada para o combate a um foco de incêndio que começou atrás da indústria Latasa.

O comandante acompanha e monitora as operações em Paranaíba no posto de comando de operações do Estado, em Campo Grande e informou que os incêndios florestais também acontece em Coxim, Camapuã e Costa Rica.

Segundo informações extraoficiais, o fogo começou na região da fazenda ParteAgro, e passou por várias fazendas, e chegou próximo á área urbana de Paranaíba, próximo ao Ginásio de Esportes e Latasa.

Outro foco também foi registrado na região do Figueira e atingiu pastagens e residências.

Na região das Pedras, na Ponte do Guilhermão e saída da cidade para Inocência o fogo também tomou proporções devastadoras.

Na fazenda do Sebastião Bispo, na região do Martelo, um fio de energia elétrica rompeu e deu início ao incêndio. Cerca de dez tratores e 50 pessoas que chegaram até da cidade e conseguiram combater o fogo.

O presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo alertou para o cuidado no combate às chamas, ele destacou a importância de manter equipamentos sempre à disposição como tratos, abafadores entre outros, sempre disponíveis e de fácil acesso para que o combate fosse rápido.