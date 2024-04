Mulher com tablete de cocaína é presa pela Polícia Militar em Paranaíba

Na madrugada desta quinta (11) uma mulher de 21 anos foi presa por tráfico de drogas. Ela vinha de Campo Grande e trazia cocaína para traficante em Paranaíba.

Na operação também foi preso um suspeito que auxiliaria na entrega da droga. Conforme a PM, foram obtidas informações de que uma mulher chegaria de ônibus em Paranaíba trazendo droga para um traficante local. Policiais militares do setor de inteligência foram acionados para averiguar as informações e passaram a monitorar a chegada de passageiros no terminal rodoviário da urbe, e por volta das 4h viram a suspeita descer do ônibus.

Policiais militares da equipe de patrulha urbana interceptaram a mulher que falava ao celular, mas ela o arremessou no solo quando percebeu que seria abordada. Durante a busca em seus pertences foi constatado na bolsa de cor preta que trazia presa às costas, um tablete análogo à cocaína pesando cerca de um quilograma. Sobre a droga não quis informar para quem seria, apenas disse que destruiu o aparelho celular para que o destinatário do entorpecente não fosse identificado. Policiais Militares do setor de inteligência já estavam monitorando um veículo que, pouco antes da chegada do ônibus, estacionará nas proximidades do terminal rodoviário. Seu condutor apresentava atitude suspeita e também foi abordado, o qual confessou que estava com o carro apenas para fazer uma corrida para a mulher presa, que sabia do que se tratava, somente não sabia onde a levaria com a droga. Enfim, diante do fragrante delito de tráfico de droga os policiais deram voz de prisão ao homem de 20 anos e a mulher de 21 anos, e os conduziram presos para a delegacia.