Obra do campus do IFMS deve iniciar este ano

O Ministério da Educação (MEC) está emitindo Certificado de Disponibilidade Orçamentária (CDO) para os institutos federais (IFs) darem início às licitações voltadas à construção dos novos campi previstos no plano de expansão. Pelo planejamento do MEC, Paranaíba está entre as cidades que iniciam as obras ainda neste ano.

Nesta semana a reitora do IFMS, Elaine Borges Cassiano, assinou a escritura pública de doação de um terreno de 50 mil m² pela prefeitura para construção do campus de Paranaíba.

“Com isso, damos continuidade ao processo de implantação do Campus Paranaíba, uma conquista que irá contribuir substancialmente para a educação profissional e tecnológica da região”, afirmou.

O terreno está localizado na Vila Santo Antônio, às margens da BR-158 e já conta com acesso às redes de água, energia, internet e telefonia, além de uma quadra poliesportiva coberta de 600 m², que também será doada.