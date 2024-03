Paranaíba recebe ação da Energisa

Na terça (26) e quarta-feira (27) a Energisa promove uma ação em Paranaíba, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os serviços oferecidos são: cadastro e renovação de tarifa social de energia elétrica; troca de lâmpadas incandescente e fluorescente por lâmpadas de Led; sorteio de 5 geladeiras a base de troca (necessário passar pela equipe cadastro); palestras educativas de eficiência energética; e cinema com pipoca no encerramento. A ação acontece na Praça do Carnaíba das 7h30 às 11h e 13h às 17h.

