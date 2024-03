Paranaíba registra mais casamentos que divórcios, segundo em IBGE

Mato Grosso do Sul teve 7.678 divórcios em 2022, alta de 42,6% se comparado a 2021, quando foram 5.385. Com isso, o Estado fica com a segunda maior taxa de separações do Brasil. Em Paranaíba os divórcios foram 117, e o total de casamento 142, sendo que 141 de pessoas de sexo diferente e 1 de pessoas do mesmo sexo.

Os dados ainda mostram que o número de nascimentos (479) foi maior que o de mortes (399).

