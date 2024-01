A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta segunda (15) em Paranaíba 17 vagas de emprego. São 10 vagas para auxiliar de produção; duas vagas para atendente de cafeteria 2; três vagas para leiturista; e duas para vendedor interno.

Os interessados podem procurar a Casa do Trabalhador, localizada no piso superior do shopping. O telefone para contato é (67)3503-1005 e o atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 13h.