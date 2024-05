Doenças respiratórias provocam corrida ao Pronto Socorro

O aumento do atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba tem superlotado a emergência do hospital. A procura dobrou nos últimos dias e a busca tem sido por atendimentos que poderiam ser feitos nas unidades de saúde.

Conforme o diretor técnico da Santa Casa, Claúdio Souza Santos, a média diária de atendimentos é de 180 pessoas, mas devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, o número tem passado de 265 pacientes, principalmente às segundas-feiras.

“A maioria é tosse seca, tosse produtiva, febre e calafrio. O pessoal está esquecendo as medidas de biossegurança, por que está tendo muitos casos de Covid, H1N1, aí a pessoa têm um dia de sintoma e já vem no Pronto Socorro em busca de raio-x, mas com um dia não aparece nada”, explicou.

O aumento elevado, segundo o médico, é atribuído, principalmente pela facilidade de exames e remédios. “Nos postos de saúde, como é atendimento ambulatorial, sempre demora um pouco mais. Então, achamos que, por isso, o atendimento tem sido mais procurado e tumultuado”, apontou.

A superlotação tem acarretado demora no atendimento, porém todo sistema tem ficado sobrecarregado. Entre os casos, ele destacou pessoas que procuraram a emergência por conta de lombalgia, cefaleia, entre outras doenças, que não é atendimento prioritário no Pronto Socorro, como a maioria dos casos que chegam até a emergência.

“Tem havido um fluxo muito grande, nossos profissionais estão cansados, estressados. A gente atende 15 pacientes, e tem mais 20 lá fora esperando, é bem pesado”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde aumentou o número de vagas nas unidades de saúde, com atendimentos para pessoas com sintomas gripais.