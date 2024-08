Paranaíba tem 46 vagas de emprego nesta semana

A semana começou com 46 oportunidades de emprego em Paranaíba em diversos setores, com vagas para supermercados, construção, e transporte.

As vagas disponíveis são: servente de obras de manutenção da BR-158 (5); servente de obras para trabalho em Ribas do Rio Pardo, neste caso a empresa oferece alojamento, alimentação e transporte (4); repositor em supermercado (3), ambos os sexos e não há exigência de experiência; operador de loja em supermercado (3); operador de caixa em supermercado (5), necessário experiência; açougueiro (2), necessário experiência; auxiliar de açougue (2), não é necessário experiência; ajudante de carga e descarga de caminhão (1), distribuidora de bebidas; atendente de padaria em supermercado (4), não é necessário experiência; auxiliar de cozinha em supermercado (1), não é necessário experiência; auxiliar de limpeza em supermercado (1), não é necessário experiência; cozinheira para restaurante (1), necessário experiência; cozinheira para supermercado (1), necessário experiência; fiscal de caixa em supermercado (2); motorista CNH C (5), necessário experiência; motorista CNH D para distribuidora de bebidas (1), necessário experiência.

A Casa do Trabalhador em Paranaíba fica localizada no Paranaíba Shopping. O atendimento é das 7h às 13htelefone de contato é 3503-1005.

