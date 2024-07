Paranaíba tem saldo positivo nas vagas de emprego em junho

Assim como Mato Grosso do Sul registrou um saldo positivo nas novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de junho, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Paranaíba também teve saldo de 43 novas vagas.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Continue Lendo...

No Estado teve 32.933 novas admissões em empregos formais e 31.288 desligamentos. Em Paranaíba o número de contratações foi de 511 e demissões 468, com saldo de 43.

Assista: