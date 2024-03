Na segunda-feira (25) a Prefeitura de Paranaíba, foi contemplada por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e contará com uma nova escola em tempo integral.

Além disso, a educação receberá um novo ônibus escolar rural no valor de R$ 398.500.

O programa tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população e fornecer o acesso a serviços essenciais para todos, desta forma, será possível impulsionar o progresso em todo o país.

Assista:

Continue Lendo...