Paranaibense morre ao levar choque enquanto usava celular ligado na tomada

O paranaibense Leonardo Moreira de Paula, de 33 anos, morreu após levar descarga elétrica enquanto mexia no celular ligado na tomada, na tarde desta quinta-feira (21), na cidade de Água Clara, no distrito de São Domingos. O caso ocorreu durante tempestade que atingiu o município.

A mãe de Leonardo contou para a polícia que o filho estava deitado no chão, próximo a uma cama, e mexia no celular enquanto o aparelho carregava na tomada, por volta das 13h de ontem. No momento, a tempestade que atingia a cidade gerou descarga elétrica e o rapaz foi atingido.

O peão foi socorrido, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

Leonardo morava com a família em Paranaíba e estava em visita na casa da irmã, que reside na zona rural de Água Clara, ele deixa esposa e quatro filhos, um deles com dois meses de vida.

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, postou nas redes sociais que foi se encontrar com a família da vítima para oferecer solidariedade. “Como é triste perder um filho. Fica o alerta é muito perigoiso mexer no celular durante uma tempestade, isso levou o Leonardo”, lamentou.

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, em sua página no Facebook, lamentou a morte do rapaz e externou os pesares à família. “Ao seu pai, Silvano de Paula, amigo de longa data meu e do Arizon Lopes, a toda a família e amigos, nossos sinceros sentimentos”.

O corpo é velado na casa de velório Pax Vida. O sepultamento será nesta sexta-feira (22) às 16h no cemitério Municipal Santo Antônio de Paranaíba.