Paróquias tem programação para Tríduo Pascal

A Quinta-Feira Santa, celebrada pelos cristãos, recorda a última ceia de Jesus com os seus discípulos. No encontro, conforme o texto bíblico, Jesus lavou os pés de cada um deles. Para os católicos, a data marca a instituição da eucaristia e o fim do período Quaresmal - que remete aos 40 dias em que Jesus passou no deserto. A celebração também dá início ao Tríduo Pascal.

Conforme a tradição, o rito religioso desta quinta-feira antecede a recordação da morte de Jesus, lembrada na Sexta-Feira da Paixão - celebrada amanhã (29). Este é um dos momentos mais importantes da Semana Santa, que teve início no Domingo de Ramos (24), e que se encerra no Domingo de Páscoa (31).

Nesta quinta na Paróquia Sant’Ana haverá Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, às 19h.

Na Paróquia Santo Antônio haverá missa na Comunidade Nossa Senhora dos Pobres às 18h e na Matriz às 19h30 .

Padre Alessandro Assis fala sobre a Semana Santa e a celebração da Páscoa.

