Prefeitura e Sebrae promovem o 'Dia da Oportunidade'

A Prefeitura de Paranaíba, em parceria com o Programa Cidade Empreendedora do Sebrae/MS, realizou o “Dia da Oportunidade” no Carnaíba. O evento, realizado no último dia 14, contou com uma programação especial, incluindo uma feira de empreendedores locais e capacitações gratuitas em diversas areas.

O evento atraiu mais de 280 participantes com o objetivo de fortalecer ainda mais o comércio local. A Feira de Negócios contou com a participação de 15 expositores, que tiveram a chance de apresentar seus produtos para a comunidade, ampliando suas redes de contato e oportunidades de negócio.

As capacitações oferecidas durante a tarde foram “Marketing Pessoal Quando o Negócio é Você”, “As novas competências do profissional do futuro”, “Inteligência Artificial para os negócios”, “Google Meu Negócio: atraia clientes para sua empresa”, “Faça gestão de vendas e fidelize seu cliente” e “Artesanato e Cultura: agregando valores e criando possibilidades”. Essas sessões foram projetadas para fornecer aos participantes conhecimentos e ferramentas valiosas para aprimorar seus empreendimentos.

Durante a abertura do evento, foi entregue um kit para a Sala do Empreendedor de Paranaíba, incluindo um notebook e camisetas. A Sala do Empreendedor desempenha um papel importante no apoio aos pequenos negócios locais, oferecendo orientação, ajuda na regularização dos empreendimentos e suporte ao Microempreendedor Individual (MEI). A excelência do trabalho realizado pela Sala do Empreendedor em Paranaíba foi reconhecida nacionalmente este ano, com a conquista do selo Diamante do Sebrae, em reconhecimento à alta qualidade dos serviços prestados.

Além disso, também foi realizada a palestra “Força, Resiliência e Inovação”, com Rodrigo Minotauro, que reforçou a importância de enfrentar os desafios para alcançar os objetivos.

O “Dia da Oportunidade” foi um sucesso, evidenciando o compromisso da Prefeitura de Paranaíba e do Sebrae/MS em promover o desenvolvimento econômico local e capacitar os empreendedores da região.