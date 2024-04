Primeira parcela do IPTU vence na próxima sexta-feira

A primeira parcela do IPTU 2024 em Paranaíba está prestes a vencer. Os contribuintes têm duas opções de pagamento: em cota única com 10% de desconto ou em três parcelas, com vencimento marcado para sexta-feira, 12 de abril.

Para quem optar pelo parcelamento, as datas de vencimento serão 12 de abril, 13 de maio e 12 de junho. Os carnês serão entregues pelos Correios, facilitando o acesso. No entanto, os carnês de terrenos podem ser acessados online, neste link, ou solicitados via WhatsApp.

Para aqueles que preferem o atendimento presencial, o Paço Municipal “Edu Queiroz Neves” está disponível para adiantar o pagamento. O acesso ao sistema online pode ser feito através do banner “IPTU 2024” no site da prefeitura, onde é necessário informar o código do imóvel e o CPF do contribuinte.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de 10% no valor do IPTU 2024 em Paranaíba. A parcela única deve ser quitada até o dia 12 de abril de 2024. Já para quem escolher o parcelamento, a primeira parcela deve ser paga também até o dia 12 de abril.

É importante ressaltar que as parcelas não pagas nos vencimentos estipulados sofrerão acréscimos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%. Os pagamentos podem ser realizados em bancos credenciados, Casas Lotéricas e correspondentes bancários.

