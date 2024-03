O secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, participou nesta quarta-feira (27) da posse e assinatura do termo de compromisso dos gestores eleitos da rede estadual de ensino. A solenidade ocorreu na Câmara Municipal e reuniu diretores e diretores- adjuntos que integram a CRE-10 Coordenadoria Regional de Paranaíba.

Após a posse, Hélio falou do atraso das obras de reforma da EE Jose Garcia Leal, e disse a expectativa é de que a obra seja entregue no segundo semestre deste ano.

Assista:

Continue Lendo...