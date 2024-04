Equipe técnica visita Paranaíba para implantação do IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) realizou visita técnica em Paranaíba para dar início à implantação do campus na cidade, com previsão de início de oferecimento de cursos no segundo semestre de 2024. Estiveram no município o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, professor Fernando Alves, e o professor Genivaldo Souza, que vai coordenar a implantação.

Os dois professores visitaram a Escola Estadual Aracilda Corrêa e depois uma área onde fica o Ginásio de Esportes, na qual poderá ser construída a sede do IFMS, pela proximidade com os bairros onde os alunos devem ser favorecidos. A área atende também os critérios do MEC (Ministério da Educação).

Conforme Genivaldo, um dos pré-requisitos exigidos pelo Ministério para autorização formal do IFMS é a definição de área para construção do prédio que vai abrigar a instituição. “São necessários no mínimo 10 hectares para construção do campus e o prefeito assegurou o encaminhamento de tratativas para obtenção de mais cinco hectares ao redor do ginásio”, informou o professor Genivaldo.

O plano de implantação prevê a utilização das instalações do terceiro andar da Escola Aracilda Corrêa, já no segundo semestre deste ano. Inicialmente serão ministrados cursos de Formação Inicial Continuada que são curtos, de dois a três meses, com carga horária de 180 horas que já proporcionam profissionalização.

Após concluído, o IF de Paranaíba pode ter 70 professores, 60 técnicos, um campus na área agrícola com cursos técnicos para atender 1.400 alunos. Os investimentos somam mais de R$ 25 milhões, fora os laboratórios e equipamentos. Serão atendidos alunos a partir de 13 anos com interesse em cursos técnicos, que tenham ensino fundamental completo.

Os professores também visitaram a UFMS para que, com a vinda do IF para Paranaíba, haja a possibilidade de firmar parcerias de colaboração com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.