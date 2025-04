Chuva em Dourados ultrapassa o esperado e favorece produção

As chuvas intensas que atingiram Dourados nas duas últimas semanas foram suficientes para ultrapassar a média esperada para todo o mês de abril. No agronegócio, elas chegaram em boa hora, visto que muitos produtores da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul já sentiam o efeito da estiagem na safra do milho.

O engenheiro agrônomo e vice-presidente do Sindicato Rural de Dourados, Michael Araújo de Oliveira, explica que a atual fase da cultura é decisiva para a produção e a chegada das chuvas trouxe alívio ao produtor.

“Essa fase da cultura é um momento muito crítico, porque é uma fase de pendoamento, parte ali de polinização, então não podia faltar chuvas nesse período. Ela veio em muito boa hora, apesar desse volume ter se concentrado agora e ter chovido praticamente todo o volume esperado para abril, não representa prejuízo, pelo contrário, traz muitos benefícios à produção, visto que o acumulado do ano estava ruim. Se a gente analisar a produtividade da soja foi ruim devido a estiagem, assim como a do milho do ano anterior”, disse.

De acordo com dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, a chuva média esperada para todo o mês de abril em Dourados era de 108.6 mm. Entretanto, apenas nos 15 primeiros dias do mês, o acumulado ultrapassou o esperado, chegando à 131.0 mm.

O engenheiro agrônomo ressalta que o fato melhora os níveis de umidade do solo em todos os aspectos, principalmente em profundidade. Isso, somado ao clima desse período, onde as noites estão mais frias e os dias quentes, possibilita um ambiente excelente para o desenvolvimento da cultura.

“A única preocupação é que não tenhamos muitos dias nublados. Precisamos da chuva sim, mas de dias com céu aberto. Até agora o clima está favorável e a perspectiva é muito boa”, pondera.

Apesar do cenário favorável, esse não é a realidade de todos os produtores da região Sul do Mato Grosso do Sul, em especial, para aqueles em que a produção já está na fase de reprodutiva, como explica o engenheiro agrônomo.

“Fazendo um balanço da safra a gente pode dizer que as lavouras estão de regulares a boas nesse momento, na região. Existem algumas áreas consideradas ótimas, mas em algumas áreas, infelizmente, a situação é ruim, principalmente aquelas que plantaram antes e já estavam penduando no período de estiagem. Agora, daqui para frente, vamos torcer para que essa regularidade de chuva continue e a gente tenha uma excelente colheita no final”, concluí.