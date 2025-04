Dourados realiza fase regional do Festival Sul Mato-grossense de Arte e Tradição Gaúcha

O Movimento Tradicionalista Gaúcho de Mato Grosso do Sul (MTG-MS) realizou nesse final de semana, dias 26 (sábado) e 27 (domingo) de abril, em Dourados, a 21ª Fargams – Fase Regional do Festival Sul Mato-Grossense de Arte e Tradição Gaúcha (Fegams).

A Fargams reuniu centenas de gaúchos e descendentes no CTG Querência do Sul. Os participantes – entre crianças, jovens e adultos -, se apresentaram com danças tradicionais, música e declamação.

Ao todo, foram disputadas 40 provas, em cinco modalidades, sendo elas: seis provas de danças tradicionais, cinco provas de danças gaúchas de salão, sete provas de chula, 11 provas de declamação e outras 11 provas de música.

Só se inscreveu e participou das apresentações, quem portava o Cartão Tradicionalista da CBTG – Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha.

O evento é uma forma de preservar e valorizar as artes, as tradições e os folclores gaúcho e sul-mato-grossense e também de repassar os costumes para as novas gerações.

O festival ainda tem regras próprias e, no caso das danças, as coreografias só puderam ser apresentadas seguindo o Manual de Danças Tradicionais Gaúchas.

Os competidores também precisaram subir em um tablado, com medidas específicas para o desenvolvimento das coreografias.

Além disso, as apresentações devem seguir modalidades definidas e foram avaliadas por uma comissão formada por representantes de 10 CTGs (Centros de Tradições Gaúchas).

As danças de salão, por exemplo, foram apresentadas nas modalidades chote, milonga, chamamé, rancheira, valsa, bugiu, polca e vaneira.

Vestidos com roupas típicas – a chamada “Pilcha Gaúcha” completa -, os competidores ensaiam durante meses para conquistar pontos e ficar com as melhores colocações, que ainda serão publicadas no site do Movimento Tradicionalista Gaúcho do MS (MTG-MS).

Fotos: Reprodução/Redes Sociais