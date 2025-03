Farmácia Municipal começa a funcionar na UBS do Jóquei Clube em Dourados

Uma nova farmácia municipal começou a funcionar a partir desta segunda-feira (17), na Unidade Básica de Saúde do bairro Jóquei Clube. A ação faz parte do plano de descentralização da entrega de remédios, que está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para facilitar o acesso da população aos medicamentos fornecidos pela rede pública.

De acordo com informações da Prefeitura de Dourados, a nova farmácia inaugurada no Jóquei Clube fará distribuição dos medicamentos tradicionais e também serão entregues os psicotrópicos controlados, que só podiam ser retirados na farmácia do Pronto de Atendimento Médico (PAM).

Outros 12 postos de saúde da cidade também já estão entregando os medicamentos tradicionais e os quatro controlados mais prescritos pelos médicos que trabalham nas unidades.

Com essa ampliação, Dourados passa a contar com 13 postos de saúde que possuem farmácia própria. As unidades que oferecem o serviço são: Jóquei Clube, CSU, Ildefonso Pedroso, Izidro Pedroso, Maracanã, Parque das Nações II, Vila Cachoeirinha, Santo André, Seleta, Vila Rosa, Vila Vargas (distrito)e Itahum (distrito).

“Precisamos facilitar a vida das pessoas e nada mais justo que os pacientes possam retirar os medicamentos básicos e controlados nos próprios postos onde realizam a consulta”, destacou o prefeito Marçal Filho ao inaugurar a farmácia junto aos pacientes da unidade do Jóquei Clube.