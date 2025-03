Homem ameaça atear fogo na esposa e acaba preso pela GMD

NOVIDADE

Rádio Massa se associa à Aced e fortalece laços com empresários

A Rádio Massa FM Dourados agora faz parte da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced). Recém-inaugurada na cidade, a emissora firmou parceria com a entidade, reconhecendo sua importância na defesa dos interesses empresariais e no crescimento econômico da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul. “Nós entendemos a relevância da Aced, uma […]