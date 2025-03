Pé de Soja Solteiro será de 25 a 27 de abril em Laguna Carapã

O Município de Laguna Carapã prepara mais uma edição da Festa do Pé de Soja Solteiro. A 25ª edição do evento, que celebra o aniversário do município, irá acontecer entre os dias 25 e 27 de abril no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico. Além da tradicional contagem dos pés de soja, a programação também inclui exposição de produtos e maquinários agrícolas, praça de alimentação, parque infantil e shows musicais. A entrada é franca.

Todos os anos, a premiação atrai produtores rurais de toda a região, de outros Estados brasileiros e até de países vizinhos, como Paraguai e Argentina. Segundo com o prefeito Itamar Bilibio, o concurso tem como principal intuito destacar as potencialidades de Laguna Carapã na produção de soja, além do caráter festivo e turístico.

Segundo números da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul), o município foi o 9º maior produtor de soja do Estado na safra 2023/2024, com produção total de 376,4 mil toneladas. O município também está entre os que registraram valores acima da produtividade média estadual.

“Laguna Carapã já é conhecida pelos altos índices de produtividade da soja e o Concurso Pé de Soja Solteiro vem para confirmar este potencial”, destaca o prefeito. “É sempre muito emocionante ver o empenho dos produtores em busca de métodos e recursos para obter o melhor resultado a cada safra”, acrescenta.

No ano passado, o pé de soja vencedor produziu um total de 4.477 vagens. O recorde do concurso foi registrado em 2011, quando um único pé de soja somou 17.799 vagens, um índice de produção considerado surpreendente até mesmo por especialistas do setor.

Para este ano, a premiação será de uma moto 0km para o ganhador. Assim como nas edições anteriores, a festa do Pé de Soja Solteiro contará ainda com o tradicional bingo, com sorteio de uma moto 0km.

Shows musicais

Os shows com artistas nacionais e regionais são outro ponto alto da festa. Para esta edição, já estão confirmadas atrações como a cantora Naiara Azevedo, as duplas Henrique & Diego, Pedro Paulo & Alex (PPA) e Edy Brito e Samuel e ainda o cantor sertanejo Panda.