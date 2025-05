Piscicultura é destaque na programação da 59ª Expoagro

Imunização

Dourados receberá R$ 25 mil do Governo do Estado para reforçar vacinação contra influenza

Dourados vai receber R$ 25 mil do Governo de Mato Grosso do Sul para reforçar vacinação contra influenza. A resolução foi publicada nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Estado, que institui o MS Vacina Mais – Plano Emergencial de Vacinação Influenza 2025. A iniciativa destina R$ 825 mil em recursos estaduais para que os […]