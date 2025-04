Polícia Civil fecha entreposto de drogas e apreende arma de fogo em Dourados

Uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, desarticulou um entreposto de drogas no bairro Jardim Esplanada.

A operação resultou na apreensão de mais de 70 quilos de entorpecentes, uma arma de fogo e na prisão de dois homens em flagrante.

Segundo a polícia, as investigações tiveram início após denúncia anônima indicando movimentação suspeita em uma residência na Rua Asa Branca. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram indivíduos no interior do imóvel e fardos com características de entorpecentes.

Diante da situação de flagrante, os investigadores entraram na casa, onde encontraram 70,9 quilos de maconha, cerca de 300 gramas de skunk, porções fracionadas da droga e uma pistola calibre 9mm carregada. Os dois autores presos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas para o combate ao crime e destaca que a colaboração da população é essencial para o sucesso das ações policiais.