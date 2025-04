Polícia identifica vítima de grave acidente na BR-463

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou a vítima de um grave acidente ocorrido na Rodovia BR-463, no início da tarde desta segunda-feira (28), entre Dourados e Ponta Porã. Solange Mares Rodrigues, de 36 anos, era residente no bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

Segundo as informações policiais, ela seguia em um veículo VW Gol, sentido Ponta Porã à Dourados, quando nas proximidades do Posto Capey, possivelmente um dos pneus dianteiros estourou, fazendo com que ela perdesse o controle da direção.

O veículo, que transportava produtos contrabandeados oriundos do Paraguai, saiu da pista e capotou várias vezes. Solange foi arremessada para fora do carro e morreu no local, ela não estaria utilizando o cinto de segurança.

O caso segue em investigação.