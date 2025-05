Rodeio e provas equestres marcam início da 59ª Expoagro

A programação da 59ª Expoagro tem início às 10h desta sexta-feira (09), com a volta das provas equestres ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, já a noite será marcada por um dos momentos mais aguardados da feira, com o início do circuito de rodeio, com entrada gratuita.

A competição começa às 10h, com a tradicional prova dos Três Tambores, modalidade que promete atrair inúmeros competidores. A prova consiste em contornar três tambores no menor tempo possível. Conhecida por contar com forte participação feminina, essa modalidade destaca tanto a habilidade física e atlética dos cavalos quanto a técnica e destreza das amazonas. A exigência de precisão e velocidade faz com que o treinamento seja intenso, a fim de evitar quedas e penalizações. Os tambores são posicionados a cerca de 30 metros uns dos outros, formando uma linha imaginária em formato triangular.

À noite, será a vez dos peões entrarem em ação nas montarias em touros e cavalos. As provas são classificatórias para a Etapa Nacional da Liga Nacional de Rodeios e da Confederação Nacional de Rodeios, além de valerem vagas para o renomado rodeio de Barretos e para a final nacional da Confederação. A expectativa é de que os melhores competidores do país marquem presença, elevando o nível técnico das apresentações e garantindo grandes emoções ao público. Além de premiações em dinheiro, duas motos zero quilômetro estarão em disputa.

“Estaremos com os melhores peões, cavalos e touros em nosso rodeio. O ranqueamento das montarias em touros foi feito pela Liga Nacional de Rodeios, e o das montarias em cavalos, pela Seleção Brasileira de Cutiano, o que nos dá a certeza de que o público de Dourados assistirá a disputas emocionantes. Teremos 60 touros e 40 cavalos da mais alta qualidade, todos com manejo e trato adequados durante todos os dias de provas”, afirmou Michael Araújo de Oliveira, diretor do Sindicato Rural de Dourados e responsável pelas provas equestres da EXPOAGRO 2025.

Além das montarias e da prova dos Três Tambores, também serão realizadas nos próximos dias as modalidades de Team Roping e Laço Comprido. Todas essas provas servirão como seletivas para eventos nacionais, com premiações atrativas aos vencedores.

Grandes nomes da locução prometem emoção extra

A adrenalina das arenas será ainda mais intensa com a participação de locutores consagrados do rodeio brasileiro. Estão confirmados Cleber Costa, Pena Branca, Adriano do Vale e Marco Brasil – nomes com décadas de experiência e carisma, que transformam cada montaria em uma verdadeira narrativa de tirar o fôlego.

Camarotes e informações

Para quem deseja assistir às disputas com mais conforto, os camarotes para os três dias de evento já estão à venda. Interessados podem garantir seu espaço entrando em contato pelo WhatsApp: (67) 99835-5577.