Instalação de fábrica garante empregos e investimentos na região Costa Leste

A instalação da fábrica de celulose da multinacional chilena Arauco, em Inocência, está movimentando a infraestrutura da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Para atender à demanda desse empreendimento de R$ 25 bilhões, o governo estadual anunciou uma série de investimentos em rodovias e aeródromos que irão facilitar a logística e o crescimento econômico local.

Nesta semana, autoridades estaduais e executivos da Arauco alinharam o cronograma das obras durante uma reunião que destacou a pavimentação das rodovias MS-377 e MS-320. Esses dois eixos são necessários para conectar uma nova unidade fabril e, segundo o plano, garantir uma malha rodoviária preparada para o aumento de tráfego na região. A MS-320, que inicia em Três Lagoas, terá mais 63 km de pavimentação, cuja licitação para deixar a rodovia 100% pavimentada, será aberta no fim de 2024, enquanto a MS-377 será restaurada em 48 km e receberá uma terceira faixa em pontos estratégicos, além de um novo acesso rodoviário à fábrica.

O governo estadual também estuda uma Parceria Público-Privada (PPP) para restaurar e manter as rodovias MS-377 e MS-240, que conectam Água Clara a Paranaíba, utilizando recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Além das rodovias, a infraestrutura aérea da região recebe atenção especial. Inocência ganha um novo aeródromo, com 40% das obras concluídas e investimentos de R$ 15,4 milhões, que contará com pistas de pouso, taxiway e pátio de aeronaves. Em Paranaíba, o governo investe R$ 5 milhões na restauração do aeródromo, praticamente concluído, fortalecendo a logística aérea para o transporte de pessoas e suprimentos para a região. Com as obras de terraplanagem já em andamento, a Arauco emprega cerca de 1.200 trabalhadores, mas o número deve chegar a 8.500 até o segundo trimestre de 2025.