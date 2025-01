Série especial: Rede Estadual de Ensino aposta em expansão e qualidade para atender à crescente demanda por vagas

A ampliação de salas nas Escolas Luiz Lopes e João Dantas já está em andamento, e a previsão é que estejam prontas para atender alunos em 2025. Além disso, a construção de uma nova escola estadual no bairro Nova Três Lagoas está sendo planejada para atender o crescimento populacional e a chegada de novos empreendimentos na cidade.

“Vimos o sucesso no MS Alfabetiza e a progressão dos nossos alunos. Para 2025, nosso maior desafio será acompanhar o crescimento populacional e atender à alta demanda por vagas, com a ampliação de escolas sendo uma prioridade”, afirmou Marizethe.

A coordenadora regional da Secretaria Estadual de Educação, Marizethe Bazé, destacou avanços significativos em 2024, como a implementação do Novo Ensino Médio e do Ensino Médio Profissional. Essas iniciativas têm proporcionado aos alunos oportunidades práticas, como estágios em instituições como a Polícia Civil e o Fórum, além de bons resultados em vestibulares e programas de alfabetização.

Objetivo é incentivar a conclusão do ensino médio com um apoio financeiro de até R$ 9,2 mil

Programa ‘Pé-de-Meia’ beneficia mais de 44,5 mil estudantes em Mato Grosso do Sul

Atualmente, a Rede Estadual conta com 12 escolas em Três Lagoas, 80% das quais passaram por reformas nos últimos anos. Entretanto, unidades como as Escolas Edwards Corrêa e José Ferreira aguardam melhorias. Outras, como o João Magiano Pinto, estão em processo de reforma com previsão de entrega para o próximo ano.

A busca ativa para evitar a evasão escolar é outro ponto de destaque, com ações em parceria com o Ministério Público e o Conselho Tutelar. “Nosso compromisso é garantir que cada aluno tenha acesso à educação de qualidade”, enfatizou a coordenadora, reforçando ainda a valorização dos professores da Rede Estadual que, segundo ela, são peças-chave para os bons resultados.

Com uma rede que atende mais de 13 mil alunos, a Rede Estadual de Ensino em Três Lagoas caminha, conforme Bazé, para um futuro promissor, com investimentos que prometem melhorar o ensino cada vez mais.