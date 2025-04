Mutirão de emprego oferece 150 vagas com contratação imediata na Capital

Moradores do Jardim Inápolis, em Campo Grande, terão acesso a 150 vagas de emprego com possibilidade de contratação imediata nesta quinta-feira (24). A ação ocorre das 8h às 12h na sede do Projeto Social Luz Divina, na Rua Granito, 55, com intermediação feita no prédio da ONG Casa da Sopa Vida Nova.

Seis empresas participarão do mutirão de vagas: Tip Top, Cativa MS Têxtil, JBS Friboi, Brasrafia, Instituto Bittar e Oily Lubrificantes. Representantes das companhias estarão no local para realizar entrevistas e, em alguns casos, efetivar a contratação dos candidatos no mesmo dia.

As oportunidades abrangem funções operacionais, técnicas e administrativas. Entre os cargos disponíveis estão: contador, operador de produção de óleo, analista de RH, assistente de logística, costureiro(a), auxiliar de cozinha, motorista (categorias D e E), jardineiro, recepcionista/secretária, auxiliar de departamento pessoal, entre outros.