1º Festival de Comida inicia neste sábado na Feira Central de Três Lagoas

O 1º Festival de Comida de Feira começará neste sábado (2), na Feira Central Turística de Três Lagoas. A abertura oficial do evento começará às 8h, com pratos que já poderão ser degustados.

Participam do Festival 37 feirantes que integram a Praça de Alimentação, cada um vai oferecer pratos em três tamanhos distintos, com preços a partir de R$ 5,00 para degustação, fora os pratos já comercializados nas barracas normalmente.

O Festival faz parte da programação em comemoração aos 2 de anos da Feira Central, e segue nos dias 04 e 06 de dezembro, conforme o horário de funcionamento, das 17h às 22h.

O evento é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt). O encerramento do festival será no dia 8 de dezembro, com várias atrações artísticas.

De acordo com o Sedectt, o intuito é proporcionar a população a oportunidade de experimentar todos os pratos e porções confeccionados pelos feirantes e comercializados na Praça de Alimentação.

*Com informações de Assessoria da Prefeitura de Três Lagoas