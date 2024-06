Primeiro Torneio Leiteiro do Arapuá inicia nesta quarta-feira

Produtores de leite de Três Lagoas participarão do 1º Torneio Leiteiro do Arapuá, que terá início amanhã quarta-feira (19). O evento tem como objetivo principal demonstrar a capacidade produtiva dos animais bovinos leiteiros, enfatizando fatores como genética, manejo nutricional, e condições ideais de conforto.

O torneio é realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), AGRAER e Sindicato Rural, com o apoio do Senar, e os médicos veterinários Augusto Leal Martinho e Douglas Gimenez. O evento conta ainda com a contribuição de vários patrocinadores que apoiam a iniciativa.

Participarão do torneio, animais que tenham passado nos rigorosos exames de admissão, garantindo que as produções de leite sejam livres de resíduos de medicamentos.

O evento acontecerá entre os dias 19 e 21 de junho, no Pavilhão do Latícinio Arapuá. O primeiro dia será para a recepção dos animais que participarão do evento nos outros dois dias, em 3 ordenhas. A primeira ordenha acontecerá no dia 20 às 7h e a segunda às 16h. Já a última, no dia 21 às 7h.

As ordenhas terão a duração de 20 minutos, podendo estender mais 5 minutos, seguidas de pesagem, que será realizada pela Comissão Organizadora.

Regulamento e cuidados

Para assegurar a integridade do torneio, normas rígidas foram estabelecidas, incluindo a proibição do uso de medicamentos durante o evento, restrições alimentares controladas pelos participantes, e a fiscalização constante por parte da Comissão Organizadora. A alimentação dos animais é de responsabilidade dos produtores, podendo incluir silagem de milho conforme opção dos participantes.

Premiação e legado social

Além de destacar as melhores produções de leite, o torneio tem um impacto social significativo, com todo o leite produzido sendo destinado à fabricação de iogurtes, que serão doados para o projeto Arapuá Futebol, demonstrando o compromisso do evento com a comunidade local.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas