3ª DP identifica e apreende dupla por furto de moto

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil, conseguiu identificar uma dupla de ladrões, responsável pelo furto de uma moto Honda XRE 190, na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santos Dumont, região sul de Três Lagoas (MS).



Após terem acesso a imagens de câmeras de seguranças que registraram a dupla, levando a moto, os investigadores passaram a procurar pela dupla. Na tarde de quinta-feira (6), dois homens de 18 anos, foram identificados e localizados pelos policiais.

A dupla que tem diversos registros policiais por furto de motos em Três Lagoas, foram identificados pelos apelidos de “GB”, e “Dudu”. De acordo com a nota da Polícia Civil, “GB” já foi preso por furto e roubo de motocicletas ao menos 7 vezes, “Dudu” tem cinco registros policiais por furto ou roubo de motos, segundo a polícia.

Após furtar a moto, “GB” e “Dudu”, teriam ido até o Bairro Guanabara, onde tentaram vender a moto, sem sucesso e não confessaram onde a moto estaria escondida.

A Polícia Civil continua em campo, a procura do veículo furtado pelos ladrões e pede, quem tiver informações, poderá ligar no telefone 190 da Polícia Militar, ou no WhatsApp da Polícia Civil (67) 99991-6698.