Ação contra o mosquito Aedes aegypti será realizada na próxima terça-feira e terá uso de drone

No dia 27 de fevereiro, terça-feira, a partir das 7h30, na Praça Senador “Ramez Tebet”, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com entidades participantes do comitê de mobilização e combate contra o Aedes aegypti, promoverá uma grande ação de conscientização dos comerciantes e população da área Central da cidade e combate ao mosquito que é transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Toda a população está convidada a se juntar a esse momento que faz parte de uma gama de ações da SMS contra o mosquito, pois há um alerta do Ministério da Saúde sobre o risco de epidemia de dengue neste ano. A campanha contará, inclusive, com o uso de drone da Policia Militar de Três Lagoas, que sobrevoará algumas regiões do Centro a fim de identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas